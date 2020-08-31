意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）之EVL400W-EUPL7評估板是一個現成的400W電源解決方案，符合現今要求最嚴格的生態設計規範，透過意法半導體L4984D電流式PFC控制器和L6699諧振半橋控制器的創新功能，能夠在多種工作模式下最大限度提升電源效能。

230VAC輸入滿載效能超過93％，而110VAC輸入滿載效能高於91％，空載耗電量低於0.15W，符合ENERGYSTAR能源之星6.1版本電源效能、歐洲EuP Lot 6 Tier 2家電和辦公設備效能的要求，以及CoC（Code of Conduct）5版 Tier 2外部電源效能規定。

EVL400W-EUPL7還獲得了CLEAResult Plug Load Solutions 80 PLUS?證書，被評選為115V AC輸入電壓鉑金級電源解決方案，以及230V AC輸入電壓金牌電源解決方案。

評估板在輕負載下的高效能是因為L4984D和L6699支援高載模式，以及L6699的自我調整死區時間控制可以降低一次側電流。L4984D和L6699的靜態電流很低，兩者均配備一個開關輸入腳位，可遠端開／關控制，還可以用於電源排序或掉電保護功能。在高載模式時，這兩個元件還可相互關閉預穩壓器。

由於板上還有意法半導體的SRK2001同步整流控制器，EVL400W-EUPL7能夠在較寬的負載範圍內達到較高的平均效能和典型效能。透過同步整流節省電能的方法可以在二次側使用小體積的散熱器。內建有源高壓啟動電路，並採用耗盡型MOSFET設計，將正常作業模式的功耗降低至可忽略不計的水準，確保極短的啟動時間。

EVL400W-EUPL7輸出12V電壓，輸入90V-264V（45-65Hz）交流電壓，為電源開發者提供一個中等功率的電源參考設計，可滿足ATX電源、小型伺服器和工作站、醫療設備、招牌、LED面板等應用最嚴格的節能物件。

由於其空載功耗低，故無需裝載輔助開關電源（Switched-Mode Power Supply，SMPS），因此，該設計還有助於節省物料清單（Bill-of-Material，BoM）的成本。

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