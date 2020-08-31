恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.；NASDAQ：NXPI）宣佈，首款由單個MWCT控制器驅動的多重裝置車載無線充電解決方案現已部署至量產車輛中使用。

作為汽車整合無線充電解決方案的市場領導者，恩智浦擴大其產品範圍，推出全新15W無線充電標準，進而實現更快的充電速度。此全新解決方案使乘客和駕駛可以在一個控制台上同時進行無線充電，讓汽車製造商能夠為其客戶提供與眾不同的乘車體驗。

無線充電在車輛上使用單個MWCT裝置，可使汽車製造商受益於降低的成本以及減少的實體足跡（physical footprint）。此解決方案以Qi標準為基礎，可以為所有支援Qi標準的手機充電，包含iPhone、三星、華為和小米等手機。

智慧型手機已成為數位生活的核心，它們與車輛的相互操作（例如透過NFC使用智慧汽車門禁）更是不斷鞏固智慧型手機在數位生活的重要性。消費者需要能夠隨時隨地為手機充電，以便存取資訊、進行購物、與親朋好友保持聯繫以及在必要時尋求緊急服務。無線充電是個輕巧的解決方案，擺脫笨重雜亂的充電器和充電線，使用者對於無線充電的需求正持續增加。

恩智浦半導體資深總監Denis Cabrol表示：「無線充電讓控制台更加乾淨簡潔，為消費者提供便利簡單的體驗。同時為兩個裝置充電也將車載無線充電提升至全新水準。作為車載充電領域的領導者，恩智浦非常高興能夠推出此突破性技術，幫助汽車製造商為其客戶打造領先業界的車載充電體驗。」

全新MWCT系列採用恩智浦特有的混合DSC核心並配備專用的周邊裝置，使兩套獨立的Qi協定可並行運行於單個MWCT控制器。Clean EMC（CEMC）等全新專利技術帶來突破性的電磁相容效能，其皆為CISPR 25 Class 5在15W系統的標準需求。

恩智浦MWCT控制器系列產品為汽車製造商提供一個量產就緒型（production-ready ）解決方案，該解決方案可透過現成的軟體和硬體設計檔案輕鬆實施。恩智浦是車載充電解決方案的領先企業，並擁有交付優質方案的專業技術和知識，為客戶帶來值得信賴的技術，打造差異化車載充電產品。

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