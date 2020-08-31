監察院今(31日)公布最新一期廉政專刊(第165期)，包含公職人員財產申報資料，其中現任立法院長游錫堃存款只有260萬元，堪稱近年存款最少的立法院長。另外，立委方面，國民黨立委葉毓蘭共有16筆房地，但卻背負6千多萬元的房屋貸款。

從葉毓蘭的財產申報中可見，申報土地12筆(分別位於桃園市、台北市信義區、新北市新店區)、建物4筆、汽車1輛、存款728萬3519元、有價證券477萬5722元、保單5筆，至於名下的4筆債務共6018萬3912元，債務種類則都是房屋貸款。

另外，國民黨立委吳怡玎名下土地多達24筆，都位於高雄地區，僅一筆是買賣，其餘都是繼承，一筆則是位在英國的建物，至於申報存款則為3291萬4377元，有價證券931萬3497元，其中股票355萬元、基金受益憑證576萬3497元，另有7張保單。

然而本期財產申報中，總統府副祕書長李俊俋申報了土地、建物各1筆、存款約1000萬元、另有約1450萬購置不動產的債務；而有「3Q哥」之稱的立委陳柏惟，則是申報有1筆土地、2筆建物，1輛84.9萬元的汽車、現金2萬元、存款約441萬元。

(中時新聞網)