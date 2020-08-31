國民黨新北市黨團今上午舉辦記者會，呼籲新北府修訂食安自治條例，抵制含有萊克多巴胺的美國豬牛；新北市議會下午審查總決算，多位綠營民代接連反駁美國牛豬的食安問題，民進黨黨團總召林銘仁質疑「食安是中央負責，地方只負責檢驗」，呼籲市府依照中央標準做事；黨部主委何博文則拿珍奶舉例，「一天5杯珍奶連續喝10年也會出事，怎不針對珍奶加強把關？」

新北市議會今審查總決算，新北市衛生局長陳潤秋備詢時，藍綠議員針對美國豬牛進口一事，接連提出建議和質詢。

國民黨議員白珮茹表示，很多家長憂心含有瘦肉精的美國牛豬，入侵校園營養午餐，尤其貢丸、香腸、豬排是台灣人重要食物，很難完整標示食品來源，希望新北市府拿出自己的態度，「就算中央不做、自己也要來做」，讓消費者可以辨識肉品來源。

國民黨議員陳儀君指出，今年審計處報告中提到，新北市去年抽檢農產品不合比率偏高，可見新北市食安抽測成效需要加強，未來美豬美牛進口後，乾脆由地方政府自行修正自治條例規範瘦肉精「零檢出」；國民黨議員林國春則說，新北市很多菜市場攤商、夜市攤販都是小本經營，若牽涉到裁罰恐直接倒閉，建議新北市府輔導餐飲業者，清楚標示「本店使用本土豬」。

「安不安全是中央負責，地方只負責檢驗。」林銘仁反駁，民眾在意的只是食物安不安全，而非這些豬來自台灣、日本還是美國，肉品不管來自哪裡，都是經過同一套檢驗標準審核，根本沒有標示的必要。

何博文則舉例，一個人每天喝5到10杯珍奶，連續喝10年身體一樣會有負擔，那是否要針對珍奶訂定嚴格標準？；就像是民眾每天吃太多豬肉，只會「不會造成萊克多巴胺美過高，只會膽固醇過高」。

何博文認為，台灣食安問題是全世界前段班，政府當然會針對食安問題嚴格把關，各種主客觀因素都值得討論，但無須刻意造成民眾恐慌。

(中時 )