飛利浦（Philips）公司周一宣布，美國衛服部原定採購4,3000台醫院使用的呼吸器，但現在已經大砍這張訂單的採購量，導致公司必須下修2020年的獲利展望。

飛利浦表示，到今年底，對美國的呼吸器出貨量將僅剩下12,300台。

美國簽定了數家供應商，在新冠肺炎大流行期間，為美國戰略儲備提供18萬7,000多台呼吸器，而飛利浦即為其中一家供應商。

該公司在聲明中表示，已經接獲美國衛服部局部終止合約的通知，多達30,700台呼吸器的採購已經被取消。

因爆發新冠肺炎疫情而帶動的呼吸器與其他醫療設備訂單，原本料將提升飛利浦今年的業績表現。飛利浦執行長Frans van Houten表示，美國衛服部大砍呼吸器訂單，將明顯衝擊公司的財務表現，但我們仍然預期今年下半年將重拾成長，並改善獲利能力。

該公司7月時表示，因醫療設備訂單激增，公司今年將達成「調整後之EBITA獲利率改善」的目標，但今天則表示「預期營收溫和成長，調整後之EBITA獲利率約為去年水準」。

該公司4～6月季度營年減6%，為44億歐元；核心盈餘下跌近25%，為4.18億歐元。

(時報資訊)