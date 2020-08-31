隨著暑假步入尾聲、營運步入淡季，劍湖山（5701）除在9月針對全國大專院校學生、軍人、教師推出「大軍師」入園加碼優惠，亦針對10月中秋節結合旗下劍湖山渡假大飯店及劍湖山世界主題樂園，祭出首見的「玩樂園送月餅」促銷優惠，積極衝刺淡季營運動能。

劍湖山總經理王瑞堂表示，劍湖山世界主題樂園「北海星空－鏡迷宮」設備更新完成，為亞洲唯一室內星空館，將自9月2日起開放給遊客體驗。而「驚嚇列車」則與「粽邪2－馗降」合作，驚悚指數破表，邀請民眾一同來探險試膽。

而因應中秋送禮商機，劍湖山度假大飯店使用在地食材，創新推出美味健康的薑黃鳳凰酥禮盒，並首度結合主題樂園、推出前所未見的「玩樂園送月餅」促銷活動，買699元門票2張，就有機會獲得包括月餅禮盒在內的好禮7選1，送完為止。

劍湖山表示，今年首度推出的購門票送好禮七選一活動，除了劍湖山渡假大飯店推出的月餅禮盒外，還包括榮獲雲林良品比賽首獎的KU COFFEE、劍湖山崁城台灣咖啡等，只要每天上午11點前現場購買特價699元門票2張，前300組就可獲得好禮七選一機會。

至於9月推出的「大軍師」入園優惠，則鎖定所有大專院校學生、軍人、教師族群，除了可享2人入園1人免費外，還可獲得價值199元的限量耐斯好禮。而劍湖山世界水樂園9月起開放時間為每周末和中秋、國慶連假至10月11日止，遊客可把握今夏最後玩水機會。

(時報資訊)