國際期價大漲，帶動國內黃豆粉飼料價格走揚；據業者表示，受芝加哥大豆期價連日強勁走勢，豆粉期價亦連五日上揚，累計上揚4.32%，進一步牽動國內黃豆粉飼料價格。

截至上周五芝加哥黃豆期價連漲五日漲2.6%，收盤漲近7.5個月高價 ，因市場持續擔心美國收成將低於預期，另外，來自中國的強勁出口需求增加對大豆看漲情緒。

今日(8/31)國內黃豆粉每公斤報12~12.1元；上周五芝加哥9月大豆漲13.25美分，報950.5美分，9月黃豆粉漲6.7美元，報301.6美元。(商品行情網)

(時報資訊)