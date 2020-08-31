《商情》期價大漲 帶動國內黃豆粉走揚 16:142020/08/31 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際期價大漲，帶動國內黃豆粉飼料價格走揚；據業者表示，受芝加哥大豆期價連日強勁走勢，豆粉期價亦連五日上揚，累計上揚4.32%，進一步牽動國內黃豆粉飼料價格。 截至上周五芝加哥黃豆期價連漲五日漲2.6%，收盤漲近7.5個月高價 ，因市場持續擔心美國收成將低於預期，另外，來自中國的強勁出口需求增加對大豆看漲情緒。 今日(8/31)國內黃豆粉每公斤報12~12.1元；上周五芝加哥9月大豆漲13.25美分，報950.5美分，9月黃豆粉漲6.7美元，報301.6美元。(商品行情網) (時報資訊) #上揚 #期價 #黃豆粉 #芝加哥 #大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》料中國鋼鐵需求增長 鐵礦石價格反彈 12:162020/08/31 財經 《商情》產量降 紐約天然氣漲逾9個月高點 12:162020/08/31 財經 《商情》中元節將近 菜價持續看漲 15:062020/08/31 財經 貨櫃雙雄外資連買 股價同步大漲 11:452020/08/31 財經 《商情》膠工不足 東京期膠持續攀至六個月高價 10:002020/08/31 財經 《商情》憂收成差 大豆期貨連五天上漲 10:172020/08/31 財經 《商情》需求弱 本周國內毛條價格續疲 13:582020/08/31 財經 《商情》空頭回補 激勵LME期銅觸及2年高點 10:002020/08/31 財經 宅經濟助威 健身雙雄早盤股價大漲 10:112020/08/31 財經 台股期現貨衝12,800點關卡 拚守月線 10:112020/08/31 財經 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 川普選前不會放手 專家：散戶有這些股票先砍 - 即時 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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