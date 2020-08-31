聯準會釋出將長期維持寬鬆立場的訊息帶動周一韓股開盤上漲，但國內新冠疫情居高不下，引爆巨大的外資賣壓，使韓股盤中由升轉跌，終場KOSPI指數大跌1.17%，收在2,326.17點。

今日外資賣超韓股1.63兆韓元，創下大盤有史以來最巨量的外資單日賣超金額。散戶大舉買超1.57兆韓元，為韓股下檔帶來支撐。機構投資人小賣58億韓元。

南韓周一公布新冠狀病毒確診病例新增248人，較前一日的299例減少，但韓國衛生主管機關表示，確診數減少，可能是因為周末的病毒檢測數較少。南韓已自周日起將社交距離規定提高半級，至2.5級。

大型股普遍走跌，領頭羊三星電子下挫2.53%，SK海力士跌3.47%，三星生物製劑跌2.63%，Celltrion跌2.46%。現代汽車逆勢上揚2.62%。

韓元貶值3.5韓元，報1,187.8兌一美元。

(時報資訊)