砂石車化身「東海岸殺手」，在台11線跨越雙黃線，連超4車！有網友在臉書社團分享影片，只見一台砂石車，在台11線往南，接近台東富岡漁港路段，跨越雙黃線、一口氣狠超4台小轎車，嚇得網友直說：真的造成用路人的危險！不過也有網友罵「他X的烏龜車！」，認為是前車車速太慢導致，引爆議論。

網友27日在臉書社團《就是愛台東》貼出影片表示：「今天遇到危險駕駛，想把他放上來，看他那麼殺，應該是常跑這路段。若有認識司機的人，請他守規矩呀！真的造成用路人的危險。台11線155公里處，早上11:58分」。

影片中只見這台砂石車跨越雙黃線，整台車都在對向車道，連超3台小轎車及一台小貨車，殺到最前方。

不過有相當多網友認為：「路隊長也太慢了吧？」、「前車太慢了啦」、「凎，是前面小烏龜太慢了，路是他家嗎？該開法小烏龜太慢」、「他X的烏龜車！」、「路隊長太慢了吧 慢到靠背，要這麼慢就不要出來擋路」。

另一派則說：「地上寫著限速50耶！是要開多快？！那些說烏龜車的人，是要幫忙繳罰單嗎？」、「笑死 遵守速限還要被你們砲 真是自助餐呢」、「學區速限50照規矩慢慢開是有什麼問題？」、「護航砂石車瞎狗眼 都快進富岡市區 還要雙黃線超車? 超車處右邊就是派出所 前方小車龜速一定是有偵測到測速照相啦 以前去東部玩回家一定會收到超速罰單 富岡條子沒把這砂石車移送法辦 對不起我寄付的罰款」。

而富岡派出所所長高璋賢也親自留言回應：「有關網友所關心的案件經本所觀看所傳送影像查證，該砂石車輛行駛行為已違反道路交通管理處罰條例規定，本所將依法摯單舉發並持續稽查取締。在此也呼籲駕駛朋友們不違規駕駛，注意行車安全平安無事故。如有發現違法案件請馬上撥打報案電話110及089-281040臺東分局富岡所關心您。」。

(中時新聞網)