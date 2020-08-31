「台中市廍子非營利幼兒園」竣工啟用，盧秀燕走入園內的魔法故事飛行船教室的「燕子媽媽共讀區」與幼兒看故事書。（馮惠宜攝）

「台中市廍子非營利幼兒園」竣工啟用，市長盧秀燕也陪幼兒玩最愛的感覺統合玩具。（馮惠宜攝）

台中市北屯區廍子非營利幼兒園8月31日竣工啟用，該幼兒園家長在政府補助下，每月僅需負擔3500元，第三胎子女更盪到2500元，台中市長盧秀燕專程參加啟用典禮，承諾持續力推「公幼公托倍增計畫」，普設費用平價且高品質的幼兒園，讓年輕父母敢生敢養。

該幼兒園緊鄰十期重劃區，是現任交通部長、前台中市長林佳龍於2018年爭取中央前瞻基礎建設補9037萬元建置平價幼兒園；終於得以趕在新學期開學日啟用；台中市長盧秀燕致詞時表示，台中市長期以來幼托數明顯不足，其中公幼數在她上任前，全市106至107學年只有新增59班，她上任後積極推動「公幼公托倍增計畫」，預計111年底前增加180班，108至109學年度已增設131班，擴增3600餘名進入公共化幼兒園就讀機會。

盧秀燕說，行政院規定各縣市幼托家庭支出不要超過15％，台中市目前幼托占家庭支出僅8％，為六都最低，未來將持續增設公托公幼，蓋得更多更好，讓年輕父母敢生敢養。

教育局長楊振昇表示，非營利幼兒園由政府提供土地、建物、設施及設備，委由專業優質公益法人來經營，收費接近公幼，收托時間又能貼近家長需求，廣受家長喜愛。

台中市目前有20家非營利幼兒園，其中，市府爭取中央經費補助，加上市府自籌款共約1.04億元，而該幼兒園，經公開評選委託由中台科技大學團隊經營管理，目前共招收10班，包含2班幼幼班，計272名2至3歲幼兒，家長在政府補助下，每月僅需負擔3500元。

中台科技大學校長李隆盛指出，該校設有兒童教育暨事業經營系，將融入系所資源，全力支援該幼兒園，讓家長安心送托。

(中時 )