台股開高走低，但出口商拋匯出籠，使得新台幣實質匯率偏升整理，央行因應出口商月底作帳需求進場作價，中午及尾盤二度豬羊變色由升轉貶，終場收在29.526元兌1美元，貶值0.5分，台北外匯經紀公司成交量9.57億美元。

新台幣同時收月線，累計8月小幅貶值2.4分或0.08％。外匯交易員指出，台股獲利了結賣壓出籠，指數連破12,700點及12,600點二關，重挫137點，外資偏觀望有買有賣，主要因出口商月底拋匯作帳需求全出籠，支撐新台幣延續小幅升勢，但老大（央行）月底最後一個交易日，貼心進場作價，以利出口商作帳，中午暫收時瞬間轉貶，尾盤也再度豬羊變色收跌。

外匯交易員認為，央行堅守29.5元防線，看來暫時還沒有打算放手，靜待國際肺炎疫情變化，及中美對立局勢的發展，只要外資還是偏保守操作，熱錢沒有大量湧入下，預料進入9月之後，新台幣短線還是延續小區間整理格局居多。

(工商 )