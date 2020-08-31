阪神虎老牌球星藤川球兒，日職、美職通算245次救援成功，僅差5次就能進入日本職業棒球名球會，他年初曾震撼宣布，只要阪神虎今年拿下優勝就要引退，今日阪神球團在官方推特證實，已經同意藤川球兒季末引退的提議，隊友要為了他奮力一搏。

今年已40歲的阪神虎老將藤川球兒，到去年還是球隊主力守護神，不過今年受到右肩傷勢影響，僅出賽11場，拿到1勝3敗2救援成功，自責分率是偏高的7.20，本月13日是他今年第2度被下放二軍，狀況並不理想。

藤川球兒日職生涯僅效力過阪神虎隊，2006年至2012年是他生涯巔峰，最高自責分率也僅2.01，這7年間合計拿下219次救援成功，05、07年拿下中繼王，07、11年拿過救援王，行使海外FA權力後於2013年挑戰大聯盟，2016年回歸阪神虎。

他在日職通算出賽777場，拿下60勝、38敗、163次中繼成功、243次救援成功；美職通算29場出賽，1勝、1敗、1中繼成功、2救援成功，距離名球會入會條件的生涯通算250救援成功，僅僅差5次而已。

藤川球兒今年初受訪時表示，一定會盡全力幫助阪神虎拿下日本一，甚至透露拿下優勝後就要引退，今日阪神隊宣布，球團已經同意他季末引退的想法。目前阪神在央聯戰績排名第3，與龍頭的巨人有6.5場勝差，藤川球兒是否能如願在最後球員生涯達成250次救援成功，或是隊友完成他優勝後引退的夢想，都令人期待。

(中時 )