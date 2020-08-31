事後蕭婦遭彰化地檢署依公然侮辱及毀損他人物品罪提起公訴，遭法院判處拘役50天，得易科罰金。(吳建輝攝)

彰化1名陳姓男子因鄰居長期點燃蚊香，屢次溝通未果後，逕自拿水澆熄，遭鄰居蕭婦從屋內衝出大喊「賊喔」、「抓賊喔」等，並拉住陳男上衣導致左領口處破損，陳男憤而提告，事後蕭婦遭彰化地檢署依公然侮辱及毀損他人物品罪提起公訴，遭法院判處拘役50天，得易科罰金。

家住彰化田中的蕭婦，時常在自家門口點燃蚊香驅蚊，住在隔壁的陳男一家難忍氣味，多次與蕭婦溝通無效後心生齟齬，今年3月27日晚間7點左右，連續2次澆熄蕭婦掛在門前機車把手上的蚊香，當晚8點30分，蕭婦透過監視器看到陳男又持水杯欲澆熄，從家裏衝出上前理論，還大喊「賊喔」並拉扯陳男。

判決書指出，蕭婦坦承在家觀看監視器發現陳男手持水杯，在澆熄她掛在手把上的蚊香，就從屋內大喊「賊喔」、「抓賊喔」約10次，以及「叫警察」等語，但是要嚇走陳男，否認有侮辱或毀謗，而拉扯上衣也並非故意拉破。

法官認為，陳男澆熄蚊香並非竊盜，且並未進入告訴人住處，客觀上無明顯犯罪情事，故蕭婦大喊「賊喔」、「抓賊喔」與客觀事實不符，且又在社區公共空間為之，足以損及告訴人名譽，拉破衣物也已損害告訴人上衣。

最後法官審酌，認為同住社區理應互相包容，被告有驅蚊需求，燃燒蚊香雖未能造成空氣汙染，但確實干擾鄰居陳男一家，且屢經陳男提議改善，卻一意孤行長達1、2年，顯見處世態度亟待調整，考量其待業、身體狀況，且未與被訴人和解，依公然侮辱、損他人物品2罪，處拘役25天。

(中時 )