部落客Nancy（蔡佳容）從無名小站開始寫文章，分享許多時尚、美妝和潮流等資訊聞名，為了抓緊時代潮流，一路從Facebook轉戰到Instagram，也開創影音頻道當YouTuber，最近她PO出理財相關的影片，分享29歲就存到千萬的祕訣，引發網友熱議。

Nancy表示想要擁有財富，就是要善用身邊的機會和資源拚命賺錢，開源遠比節流還重要，她曾領過最低工資，回台灣第一份工作薪水僅3萬塊，有趣的是，即使薪水不高，也沒想過要在生活上東省西省，滿腦子只有「要如何賺更多錢」，只要把心態調整到如此，「存錢就會變成一個結果，而不是一個主動的行為」。

她舉自己當珠寶銷售員當例子，當時為了想多賺業績，她會將所有商品和庫存都瞭若指掌，「每一個客人進來，我會很快的掌握他的需求、預算，就能在最短的時間內去幫他找到符合他的東西。」

後來Nancy當KOL，由於網路生態多變、隨時都有可能被取代，她把每一天當作最後一天在經營，會毛遂自薦給廠商認識，主動的態度讓她比別人多了機會被看到。

除了積極的賺錢，Nancy不會去做超出能力範圍的消費，「如果你今天想買一個東西，必須要存錢才能夠獲得它，那就表示你的能力還不足以擁有它。」她認為很多人存不到錢的原因，就是敗在無法控制物慾。

掌握這些觀念，Nancy在沒有父母和外人的金援下，就存到破1000萬的存款，不過現年36歲的她，自曝太晚才開始學習投資，「你越早達到一個基礎，把錢拿去投資，財富累積會是一個曲線上去的。」

最後，Nancy提醒，當你站在職場的浪頭時，千萬不要輕易喊休息，「很多機會真的是你錯過就沒有了。」

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)