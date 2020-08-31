藍營縣市擬串聯訂反對瘦肉精美豬進口自治條例，行政院發言人丁怡銘今天表示，將會持續溝通；蔡總統也請政院繼續提供資料，為各界釋疑。

丁怡銘表示，蔡總統、副總統賴清德、以及行政院長蘇貞昌都強調，2012年民進黨在野時，因為國際尚未訂定安全容許值的標準，因此堅決萊克多巴胺零檢出。2012年7月聯合國一通過國際標準，民進黨立刻宣布支持國際標準，停止抗爭。民進黨一路走來，都是堅持「國際科學標準、產地標示完全」。

丁怡銘並說，台灣是依賴經貿關係生存的國家，不能在國際標準外，自己關起門來訂標準。因為我們不買別人的東西，別人也會設下關稅來對付我們的產品，現在大家都在簽免關稅，簽FTA，日本韓國、周邊幾個CPTPP國家，也都接受了國際萊克多巴胺的標準，我們不可能置身事外。許多企業都跟政府說，這樣等於綁一隻手在跟人家打架。

丁怡銘表示，經過健康影響評估，在國際標準容許值下，美豬和馬政府時代開放的美牛一樣是安全的，而且實際食用量更遠低於美國牛肉。未來政府除了加強抽驗確保不能超標，也一定會嚴格標示產地，讓民眾有更清楚的選擇權。

他說，因為台灣豬肉就是比美國豬肉好吃，市占率高達9成。美豬已經進口幾十年了，市占率還是不到1趴，可見台灣豬很有競爭力。加上政府準備百億基金來幫忙養豬戶升級軟硬體，台灣的養豬業只會愈來愈好。國民黨縣市持續給予不同意見以及提出疑問，蔡總統也持續要求政院繼續提供資料，為各界釋疑。

至於地方若訂定自治條例，與中央行政命令牴觸，丁怡銘表示，距離正式開放還有一段時間，政府會透過多個管道與地方首長溝通，不會第一步就進入法律攻防。

(中時 )