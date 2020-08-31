前總統馬英九日前的「首戰即終戰」說，在國內引起廣泛討論。前民進黨立委沈富雄分析最近兩岸情勢指出，現在是科技戰，大陸若想打南科的台積電，美國不會袖手不管。對此，前民進黨立委林濁水則提出另類的解讀，若大陸不破壞台積電並用於支持自身的晶片發展，那美國是不是就懶得管了？

日前沈富雄在政論節目《少康戰情室》中分析，現在是科技戰，而他也跟國民黨台南市議員謝龍介說過，不是因為你對大陸的態度比較和善，它就不打你的家。所以當台灣人民知道，它不打則已，一打可能就是台積電，對岸一旦打台積電，美國會袖手不管嗎？大陸一出手，美國一定反擊，所以首戰恐成世界大戰。

對於沈富雄的說法，林濁水則在臉書上表示，「沈醫師說得有趣」，並分析沈是在說，如果中國大陸打爛台灣，但是只要留下台積電以便好好的支持中國大陸發展晶片，和美國廠商做君子之爭，美國就會很安心，懶得管？

網友們也留言回應，「那可要打準一點，沈大佬其實是在說反話：不可能打啦」、「沈醫師的智商真是高到令人瞠目結舌，所以台積電的工程師打仗的時候會全部躲在公司裡面的」、「光打仗時的停止出貨，一堆公司的產品無法生產出貨，消費者無法買產品，產業發展影響會是至少一年以上的」。

(中時新聞網)