《玩具總動員》今年25周年，巧克力品牌「BAC Cake & Sweets」搭上順風車搶商機，以片中超人氣角色三眼怪推出限定「探險披薩星球 三眼怪造型手工曲奇」禮盒，在復古美式鐵盒上重現三眼怪與披薩星球的經典場景，內裝起司奶香口味的BAC手工曲奇餅，鹹鹹的香濃起司與甜甜的牛奶香混合，配上印有三眼怪大臉的酥脆曲奇餅，期能搶攻中秋送禮商嘰。

BAC手工曲奇餅繼米奇米妮、冰雪奇緣後，再次結合迪士尼經典卡通《玩具總動員》推出全新「探險披薩星球 三眼怪造型手工曲奇」禮盒。《玩具總動員》陪著無數人成長，其中除了胡迪與巴斯光年外，最經典的人氣角色莫過於來自神秘披薩星球的外星人三眼怪。BAC本次選定三眼怪推出「探險披薩星球 三眼怪造型手工曲奇」以童趣造型的鐵盒，喚起消費者的兒時回憶，外盒設計採用三眼怪異口同聲對著巴斯光年驚訝的喊道的經典台詞「OOOOOHH~！」，是三眼怪粉互相認證粉絲身分的重要密語。

打開餅乾盒蓋後，五顆超Q的三眼怪大頭曲奇餅，彷彿就像爪子俯瞰三眼怪的場景，讓三眼怪迷一秒進入玩具總動員的世界。盒內的三眼怪大頭曲奇餅一口咬下，標榜酥脆口感讓人迷戀不已，放入嘴中起司鹹香更是越嚼越濃郁。全新「探險披薩星球 三眼怪造型手工曲奇」禮盒自即日起，於全台BAC門市以及官方網站上販售，每盒內含15片三眼怪造型曲奇餅，售價420元。

(工商 )