全球寵物和寵物照護指數同方向在成長，台灣也不例外。根據內政部、農委會資料顯示，台灣15歲以下小孩數量，每年以4%速度減少；而貓、狗數量則以超過6%的速度逐年上升。調研機構時勢研究預測，今年下半年，全台貓、狗飼養總數，將首度超越孩童人口數。據農委會統計2019年有登記的寵物共有273萬隻，而內政部資料台灣15歲以下小孩數量有296萬人；預估今年下半年全台貓、狗飼養總數將超過296萬隻，而台灣15歲以下小孩數量降到184萬人。

STOXX全球寵物照護指數，自2012年6月成立以來累計上漲181%，超越MSCI世界指數90%的漲幅。在需求與商機起飛下，中長期潛力持續看俏。STOXX全球寵物照護指數成份股，今年每股盈餘上看11.5美元，預估明後兩年將分別成長14%與11%，達13.1、14.5美元，成為全球產業中的黑馬股，投資價值與機會浮現。

第一金全球Pet毛小孩基金經理人許書豪指出，寵物數量快速增長，主要原因有二：一是少子化、單身趨勢，不婚或不生的人越來越多，並以養寵物取代養小孩；二是戰後嬰兒潮退休後，兒女大多不在身邊，頓時進入空巢期，養寵物尋求心靈陪伴。

許書豪表示，寵物飼養年年成長，而且被當作家人看待，吃喝、穿用都比人還好。以食品為例，同樣一公斤鮭魚作成食品，給人吃的賣8.5美元、給貓吃的高達11.8美元；而用的手推車，嬰兒車一台平均6000元新台幣、寵物用的平均1萬元。

談到雀巢會讓你想到食品，但除了人吃的還有毛小孩食品，瑞士雀巢Nestle是全球最大的食品飲料商，早在2001年，雀巢就收購擁有108年歷史的寵物食品專業品牌普瑞納(Purina)，躍升為全球第二大寵物食品商。2019年，寵物食品為雀巢大業務，營收達136億法郎，占總營收的14.7%。近幾年寵物業務的營收成長平均維持在5.4%，去年更是成長最快的部門。今年4月再收購英國天然寵物食品品牌Lily’s Kitchen，揮軍高端食品市場。

(時報資訊)