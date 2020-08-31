首相安倍晉三的繼任人選可望延續現行的財政與貨幣政策，緩解了投資人對安倍下台的擔憂，周一東京股市收高，收復前一交易日重挫的部分失土。

日經225指數收漲1.12%，為23,139.76點，本周收漲6.59%，創下5月以來最大單月漲幅。受安倍突然閃辭打擊，上周五日經指數收跌1.41%，盤中一度重挫2.65%。

日媒周日報導，內閣官房長官菅義偉將加入角逐首相之位的競爭。外界預測如由菅義偉組閣，他將延續已施行近8年的「安倍經濟學」。

東證一部指數收漲0.83%，為1618.18點。躉售類股指數飆升4.52%，漲幅領先，因股神巴菲特旗下的波克夏·海瑟威控股公司，收購了5大日本貿易商社各逾5%的股份。獲波克夏入股的丸紅大漲逾9.48%，住友商事漲9.09%，三菱商事漲7.72%，三井物產漲7.35%，伊藤忠商事漲4.19%。

(時報資訊)