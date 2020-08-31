外拍模特兒出身的寫真女星「雞排妹」鄭家純，曾在日本發行寫真集的她，擁有天使臉孔與E罩杯火辣身材，加上大膽敢言的作風，受到許多網友喜愛，被視為極品女神，近來她在演藝事業做新嘗試，主持YouTube節目，最新一集安排了肛交主題，沒想到她在鏡頭前活生生被「撫摸菊花」，讓男性粉絲集體暴怒。

雞排妹不只拍照展現性感，近來更往主持領域發展，在網路節目《深夜保健室》獨挑大樑跟來賓互動，主題則是各種性知識、男女關係討論，尺度相當辛辣，而最新一集節目，分享的是「肛交」，請來異物梗色性愛工作坊的徐老師帶動作示範，沒想到受試模特兒竟是主持人雞排妹「自己上」。

雞排妹拿出數據，說明「肛交」並非男同志的專利，事實上男性跟女性透過肛交得到高潮的百分比，比起傳統方式來得高，因此希望透過這集節目，破除坊間那些一知半解的迷思，還請到徐老師來講解肛交技巧，當老師講到肛門構造時，正好雞排妹的洋裝上有菊花刺繡，她便邀請了徐老師「要不要直接在我身上示範？」，老師聽聞當下尷尬愣住。

被要求在雞排妹身上直接示範，讓徐老師倒抽一口氣，但最後聽從了雞排妹的建議，挑了朵正中央的菊花圖案進行講解，解釋搔癢手法時，老師用手指在雞排妹手臂上撫弄，讓她感受一下力道，沒想到這撫摸讓粉絲相當不滿，不少網友留言「老師的手是想被砍掉嗎？！」、「我覺得男來賓不要碰女主持人」、「男嘉賓過分了，利用做節目撫摸雞排妹」，甚至表示「強烈譴責！」。

(中時新聞網)