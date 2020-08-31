現代人重視環保、永續的觀念，許多消費者會捐出自己不要的衣物，但你再捐之前有先清洗乾淨嗎？永豐餘消費品實業旗下的橘子工坊與萱藝先知關懷協會合作，並攜手經常關注社會議題的吳慷仁一同呼籲「先洗再捐循環時尚」，讓愛心更體貼、資源更永續，確保再製商品的清潔與衛生。

吳慷仁在訪談中表示，平常衣服搭配走自然路線，不愛刻意打扮甚至會買二手衣物，透過這次活動認識「萱藝先知」這個組織後，更加發現二手衣物能夠創造的價值，「衣服只是一種商品，若衣服背後能創造更多意義，將他穿在身上我會更開心」。

萱藝先知是由一群腦麻兒家長組成，駐點於桃園市永續時尚共創基地，與時裝設計師品牌「Story wear」合作，將回收廠捐贈的牛仔褲重新拆解、拼接、縫紉，重新製成丹寧單品，除可增加腦麻兒家庭收入，也期待腦麻兒在這找到自我專長。

透過「舊衣回收認知調查」萱藝先知理事長李秀雯發現，約有六成民眾對回收自製品的乾淨度有疑慮，僅四成民眾願意購買，但再製品若經天然洗劑洗淨後購買率提升至六成。

故橘子工坊捐贈「五合一洗衣金球」，提供萱藝先知清洗回收牛仔褲，幫助協會媽媽能專心於舊衣在至上，也盼透過此舉提升民眾對回收再製商品乾淨度的信心。

(中時 )