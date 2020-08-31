「2020台中購物節」31日活動最後一天，至30日官方APP下載超過33萬次，累計消費登錄金額來到79.3億元，加上電商平台消費2.3億元，已達81.6億元，發票登錄張數逾1100萬張，市長盧秀燕表示，去年消費登錄金額25億，今年原本擔心疫情影響消費力，沒想到買氣更旺，拚經濟創佳績，累積金額天天狂飆，她趣稱「嚇死寶寶了！」

經發局對消費累積金額飆到81.6億元，宣布加碼大放送，將再抽出一台70吋4K智慧聯網液晶電視，讓民眾再多抽一個大獎。

盧秀燕表示，去年購物節登錄金額25億，今天受疫情衝擊，一度憂心會不會因民眾少出門購物，預計能比去年增加5億，達30億消費金額，但不到幾周就破了去年紀錄，天天以1億多的增幅成長，至活動最後一天早已衝上81億，賣力行銷有回報，對全台各縣市的民眾來台中購物掀起熱潮，她幽默的說「嚇死寶寶了！」購物節打出知名度，獎項豐富，創造十足的消費吸引力。

經發局表示，「2020台中購物節」截至昨日，不僅發票登錄金額超過79.3億元，每人平均消費登錄金額逾2.3萬，發票登錄張數逾1100萬張，每張發票平均消費登錄金額為715元，每人平均發票登錄張數逾33張，購物節抽獎券張數逾2400萬張，每人平均抽獎券數達74張，市府每投入1元更創造202元發票登錄金額。

台中購物節創造超過200倍的效益。其中台中市消費熱區分別為西屯區、南屯區、北屯區、西區、北區。

市府從大數據分析，原縣區對於此次購物節非常有感，截至昨日登錄金額前10分別為大里區3.48億元、豐原區3.08億元、沙鹿區2.22億、梧棲區1.77億元、太平區1.62億元、潭子區1.56億元、大甲區1.51億元、后里區1.17億元、大雅區1.08億元及烏日區1.02億元，其中原縣區消費金額占台中購物節總體消費金額28.7％，帶動原縣區消費金額成長。

今年APP功能也優化許多，包含掃描功能、界接財政部雲端發票、介面優化及首創大數據功能，因此也讓APP廣受好評，星等數在購物節期間達到4顆星，為避免去年最後一天湧入百萬筆發票登錄量，已啟動平台服務的手機型號多版本測試、數萬用戶的壓力測試、天天抽獎行銷活動等配套分流機制，經發局將雲端伺服器增加至30台，維持CPU穩定。

今年台中購物節天天抽大獎讓「登錄發票／收據」成為全民風潮，民眾期待接到市長通知中獎的電話，提醒民眾記得在今晚11時59分前登錄7、8月在台中消費的發票及優惠店家收據。

最大獎精品豪宅9月12日將在台中市圓滿戶外劇場「民政耀眼、綻放台中」演唱會抽出，還有藝術家許文融及廖本生的國際名畫將抽出得主。

為搶台中購物節豪宅大獎，台北還有民眾揪團包遊覽車來台中消費，購物節登錄金額超越去年3倍多，各縣市紛以購物節拚經濟，台中市的購物節消費力，吸睛又吸金。

(中時 )