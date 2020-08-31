富邦悍將連續第三年攜手富邦證券共同舉辦的「G!POP流行音樂節」，舉辦年度最盛大的音樂主題日，今年將帶著家人們乘著時光機，回到卡帶最盛行的八、九零年代，一起向記憶中的經典神曲致敬，9/19(六)-20(日)將安排一連串精心規劃懷舊音樂主題活動，賽後更邀請到「美聲天后」、「搖滾教父」以及「亞洲天團」演唱經典神曲，歡迎家人們進場悍我們一起聆聽熟悉的旋律，讓時間回到過去。

今年的「富邦證券G!POP流行音樂節」不僅要回味各時代的經典神曲，更要透過場外互動攤位讓家人們回味濃縮的青春記憶。場外遊戲攤位【一場遊戲一場夢】、【左右為難】、【眉飛色舞】，讓復古遊戲街機重現你我青春時期的古早味，悍我們一起複習過去的美好時光。

一首經典的歌曲可以傳唱20年，五局中場悍將要透過一首代表歌曲串起家人們共同的回憶！9/19(六)將由悍將F.A.T唱跳團體獻唱，9/20(日)則由Fubon Angels領唱，陪你我一起回憶復古的味道。在你心中又有沒有一首經典神曲，能夠訴說你的故事與心情呢? 場外舞台活動【Radio的點歌心情】將由音樂DJ Travis播放你的心意。

音樂跟棒球一樣總能跨時代成為我們生活中的共同語言，今年「富邦證券G!POP流行音樂節」要帶領家人們在賽後一起回味經典神曲！除了邀請到「美聲天后」、「搖滾教父」以及「亞洲天團」登台獻唱，萬眾期待的【我想悍你唱】將在9/20(日)賽後登場，唯一能跟球員在場中合唱的機會就在悍將城堡！歌星與球星帶來的雙星音樂會，絕對是年度不可錯過的音樂主題日。

餘音繚繞的新莊棒球場，就在9/19(六)-20(日) 「富邦證券G!POP流行音樂節」主題周，歡迎家人們進場一起複習美好的經典歌曲。兩日內野門票加價100元，更多精彩詳細內容請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。

(中時 )