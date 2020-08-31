國民黨製作圖卡，反諷民進黨過去反對瘦肉精美豬進口。（取自國民黨臉書）

綠營政府28日宣布開放含瘦肉精美豬以及30月齡以上的美牛進口，國民黨製作了一系列圖卡，反諷民進黨過去強力砲轟馬政府打算開放含瘦肉精美國肉品進口，現在卻又以時空環境改變為理由開綠燈。藍營此舉卻遭到1450狠狠反嗆，不就你們太爛！

根據《戰神94強》Youtube影片、《普魯士藍》以及國民黨臉書，民進黨過去痛譙國民黨打算開放美國瘦肉精肉品進口，包括陳菊於2012年3月12日曾說，要求立法院堅持瘦肉精零檢出的立場；蕭美琴當時在街頭也痛批，這個政府做外交做到不顧自己的利益，事顧別國的利益，這種政府我們還能容忍嗎？

蘇貞昌2012年6月7日表示，國人健康沒有放水餘地，食品安全衛生，沒有鬆懈的地方！林佳龍2012年3月13日說，立法院是維護國人食品健康安全最後一到防線，堅持瘦肉精零檢出入法。

不過藍營這些批評卻被1450反唇相譏，啊不就你們國民黨太爛， 雙標就雙標，怎樣？不爽就去投國民黨，是不是投不下去？台灣價值真香！

有挺國民黨的網友說，國民黨美宣大躍進了，做得比賭藍好看太多！民進黨各種跨越時空打自己的臉，今晚 我想來點「臺灣價值佐爐渣燴瘦肉精豬飯」！公務機關帶頭吃美豬，讓人民安心。

(中時新聞網)