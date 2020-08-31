德新社30日報導，數個月以來，波蘭政府一直拒絕德國駐波新任大使洛林霍芬入境。波蘭媒體聲稱，華沙這麼做是因為洛林霍芬的父親是「希特勒的副官」，而他本人則是「間諜」。

據德國《每日鏡報》，德方5月就向波蘭提出要求，讓洛林霍芬自7月1日起接替原本的尼克爾，擔任新大使。不過直到現在，華沙一直沒有給予正式回覆，也未說明任何理由。波蘭政府只是表示，過程還在進行中。

洛林霍芬現年64歲，曾在德駐法國、俄羅斯等國大使館任職。他還曾在北約情報系統工作多年。在這段期間，北約開始對抗俄羅斯的「駭客」、「假新聞」。洛林霍芬還一手建立了北約對俄宣傳中心，以對抗「今日俄羅斯」等俄媒的宣傳。

《每日鏡報》稱，這樣1個對俄羅斯「沒有幻想、又瞭解波蘭人安全需求的人選」，本應是波蘭的「理想候選人」。不過波蘭媒體上卻充斥關於洛林霍芬的壞消息，說他是「間諜」，強調他「來自希特勒地下碉堡」。據稱，洛林霍芬家族曾屬於條頓騎士團的「十字軍」，曾與波蘭王國開戰。洛林霍芬的父親曾是希特勒的副官，還曾因入侵波蘭獲得勳章。

德新社則報導，波蘭方面中意德國外交部前發言人佩施克，但德國總理梅克爾堅持要洛林霍芬赴任。法國《歐洲時報》稱，這反映出柏林對華沙的不滿和不耐煩。事實上，德國與波蘭近年來在多個問題上存在分歧，華沙在軍事、經濟領域不斷靠近美國，直接妨礙到德國的利益，梅克爾對波蘭的不滿由來已久。此外，因為駐波蘭大使館是德國最大的海外使團之一，因此波蘭的舉動已嚴重影響德國擔任歐盟輪值主席國的工作。

(中時 )