駐韓美軍官員說，8月30日晚間，首爾北部的抱川市發生一起韓國民眾的SUV休旅車，追撞美國裝甲車的嚴重車禍，造成休旅車的4名乘客死亡，美軍因為此起事故，暫時中止了相關的軍事訓練。

星條旗報(Stripes and Star)報導，警方說，事故發生在晚間9點半左右，4位韓國民眾，分別是2對50多歲的夫婦，共乘一輛運動型休旅車回家，卻因為天雨視線不佳，在羅德里格即時射擊場(Rodriguez Live-Fire)附近，追撞了一輛美國裝甲車，車輛幾乎被軋進裝甲車右方履帶，乘客都受了重傷，救援人員將4人緊急送往醫院，不幸都救治無效死亡。

SUV全毀，4名乘客不幸罹難。(圖/星條旗報)

遭撞的裝甲車的右邊履帶也損毀，車上兩名美軍步兵輕傷，在醫院處理後已回到基地。

駐日美軍司令部向死者的家屬和親人表示「最深切的哀悼」，並表示軍方會配合韓國警方的調查，以釐清事故原因。

司令部聲明中說：「出於對車禍死者及其家人的尊重，第8軍暫時中止了該地區的訓練。」

出事故的是 M577裝甲車，是由M113改裝而來，車頂線的後部凸起，以增加較寛敞的車內空間，可做為戰術指揮車，或是戰地救護車。

(中時新聞網)