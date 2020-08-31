台灣早期山區交通仰賴吊橋往返，為喚起大家的重視和注意並讓國人重視吊橋的傳承與保存，台中市教育文教基金會舉辦「林金田繪畫吊橋主題特展」，由畫家林金田展出30多幅畫作，展現山水間各種吊橋丰姿，水彩畫風靈秀、油畫則肌裡厚實，於9月1日起在國立公共資訊圖書館展出。

台中市教育文教基金會表示，台灣昔有「福爾摩沙」之稱，高達70％是山地，擁有山多、平原少的地形特色，早期山區交通端賴吊橋，根據1993年的統計，全台吊橋約有300多座，吊橋屬於夕陽行業，其建造技術很快會消失，「林金田繪畫吊橋主題特展」能喚起大家的重視和注意，並讓國人重視吊橋的傳承與保存。

林金田於1955年出生，南投縣、草屯鎮人，雖投入公務員生涯，但從小喜歡畫畫，直到2001年由杜克大學專案研究回國後重拾畫筆，從此以作畫為樂。林金田並非學院派出身，但內心懷有對藝術的熱情，畫風不受繪畫技法與理論的約束，畫作展現「親切」、「安定」與「厚實」風格。

「林金田繪畫吊橋主題特展」自9月1日起展出至9月27日止。

(中時 )