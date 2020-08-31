由台中市府新聞局、文化部影視及流行音樂產業局指導，中影八德公司主辦「2020中台灣影視基地｜電影攝影營」，為期2個月，總共6梯次，最後一梯導演魏德聖到場勉勵學員，他表示，電影是個魔幻行業，既然學會拍電影，可以將自己作品設定更大目標，努力達成，不要侷限於目前的框框內，這樣才有繼續的動力，整體電影產業也才會不斷前進。

新聞局表示，「2020中台灣影視基地｜電影攝影營」參與學員來自全國各地，不管是否曾接觸過拍攝工作，秉持對電影拍攝的的好奇與熱情，在短短5天時間，每個人最終都能完成畫面作品，在實作時，學員體會了現場工作時間壓力、團隊合作的重要性，更感同身受電影幕後工作人員的專業分工與辛勞。

最後一梯有驚喜彩蛋，魏德聖在中台灣影視基地場勘之餘，特地到場鼓勵學員，他表示，電影是個魔幻行業，既然學會拍電影，可以將自己作品設定更大目標，努力達成，不要侷限於目前的框框內，這樣才有繼續的動力，整體電影產業也才會不斷前進。

學員導師龔萬祥指出，配合每梯次學員年齡不同，調整課程設計及實作時間，學員們完整學習理論後，開始投入實作拍攝，課程非常有意義；他強調，拍片技術應深入、普及的傳遞，讓有興趣的人與志同道合的夥伴一同學習、精進。

「2020中台灣影視基地｜電影攝影營」在學員感性分享中落幕，學員紛紛表示，希望電影攝影營隊，或其他電影實務課程能常態性開課，讓更多想學習電影製作的人有學習管道。

(中時 )