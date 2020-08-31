泰國曼谷日前發生一起人倫悲劇，一名68歲的老翁疑似因為債務問題，一時想不開，在26日跳入湄南河自殺。但死者31歲的兒子表示，先前就有存錢要幫父親償還債務，沒想到才剛把債務偷偷還清，還來不及告訴父親，就發生如此悲劇。

根據泰國媒體《每日新聞》報導指出，泰國曼谷警方於26日晚間接獲民眾通報，表示有人跳入湄南河。警消獲報後就趕到現場搜救，但一直沒有看到任何蹤跡。直到27日下午2點左右，才在湄南河中央發現一具浮屍，確認身分後為一名68歲的老翁。查明死者身分後，警察也通知他31歲的兒子。

31歲的兒子表示，父親患有糖尿病，26日早上出門前往醫院檢查後，直到下午都仍未返家。兒子也有前往醫院詢問，卻發現父親根本沒有去醫院看診，讓他焦急異常。沒想到最終沒等到老父回家，卻接到警察的電話，才知道老父已經跳河自盡。

而關於老者自殺的理由，兒子表示，很有可能是房子拿去抵押貸款的關係，「自己其實已經存了很久的錢，前些日子才把父親的債務償還完畢，也把房子從銀行贖回。但沒想到還來不及告訴父親，父親就因為債務自殺。」

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(中時新聞網)