美國奧勒岡州波特蘭29日發生挺川普的大型車隊，和在市中心集結反警方、挺非裔的反川普群眾，在街頭爆發衝突。當天稍晚，一名男子遭槍殺身亡。死者戴著波特蘭極右翼組織「愛國祈禱者」徽記帽子，一身挺警裝束。據當地媒體《奧勒岡人報》報導，警方已針對一名48歲男子展開調查，依照此人的過往社群媒體紀錄，疑似是黑人的命也是命（BLM）運動的支持者。
警方表示，槍擊案死者丹尼爾森（Aaron Danielson），警方已針對疑似開槍男子雷諾何（Michael Forest Reinoehl）展開調查。雷諾何的妹妹向《奧勒岡人報》證實，槍擊地點監視影片和照片中拍到跑離現場的男子，就是雷諾何。
雷諾何對警方來說不算陌生，他在7月5日的示威中，當場亮出上膛的槍，並且拒捕。
雷諾何曾從軍，自稱是反法西斯主義者，並在社群貼出自6月以來，親身參與的各項示威影片和照片。這些貼文的主題標籤包括BLM，「新的國家」等。
(中時 )
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