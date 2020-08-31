中市龍井區茄投路一段台鐵平交道，今日下午1點18分發生意外，一名婦人疑是遭台鐵南下119號班次南下自強號撞上，倒臥在平交道旁，頭部破碎當場死亡，警方到場未在婦人身上發現身分證件，也未發現任何交通工具，婦人到底為何出現在平交道、如何遭撞，鐵路警察正調閱平交道監視畫面調查中。

(中時 )