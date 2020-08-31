龍井茄投平交道 婦人遭自強號撞飛頭破身亡 16:442020/08/31 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中市一名婦人31日在中市龍井茄投路平交道，疑遭自強號撞上，頭殼破裂當場身故。（民眾提供／黃國峰台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中市龍井區茄投路一段台鐵平交道，今日下午1點18分發生意外，一名婦人疑是遭台鐵南下119號班次南下自強號撞上，倒臥在平交道旁，頭部破碎當場死亡，警方到場未在婦人身上發現身分證件，也未發現任何交通工具，婦人到底為何出現在平交道、如何遭撞，鐵路警察正調閱平交道監視畫面調查中。 (中時 ) #平交道 #婦人 #自強號 #龍井 #身分 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投男子深夜獨自走在中線道 遭撞飛身亡 22:242020/08/04 社會 彰化婦人命案疑與香腸伯財務引殺機 遭刺頸多刀身亡 12:372020/07/25 社會 婦人深夜駕車逆向闖台82線 遭撞飛路肩2人輕傷 10:532020/07/27 社會 苗栗女騎士橫越馬路遭直行車撞擊重摔 送醫搶救宣告不治 13:102020/08/28 社會 女騎士橫越馬路遭直行車撞 送醫搶救宣告不治 12:592020/08/28 社會 騎士自撞光復橋分隔島 飛入對向車道遭撞腦漿溢出身亡 20:452020/08/27 社會 鄭文逸遭判刑 不影響大同股臨會 04:102020/08/25 財經要聞 路人硬闖鐵軌遭自強號撞上 西幹線富岡到北湖列車延誤 18:542020/08/12 社會 路人闖斗南平交道 遭火車撞擊身亡 15:382020/07/15 社會 詐保4600萬牛排館老闆詐死自己 18歲嫩妻還跟同夥上床 16:012020/08/17 社會 社會熱門新聞 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 3歲女童遭風箏捲飛7樓高 跳起救她的退役憲兵現身了 - 社會 大叔駕駛認了！盧男承認曾載失蹤高雄少女往返新竹永和 - 社會 風箏捲甩女童驚悚飛天30秒 專家曝現場恐怖真相 - 社會 設計公司少東廁所偷拍嫩妹妹 警看記憶卡愣：他爸也被拍了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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