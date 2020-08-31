為提高視障按摩能見度，讓視障按摩成為市民休閒放鬆首選，台中市勞工局舉辦「摩力FUN送」視障按摩行銷活動，8月31日至10月31日活動期間到「台中市優良視障按摩據點」消費，單筆消費金額滿300元以上，即可獲得刮刮卡1張，隨刮隨對獎，有機會刮中按摩抵用券，可隨刮隨享受，歡迎踴躍前往消費。

勞工局長吳威志表示，今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，導致視障按摩業生意下滑，因此市府積極向中央爭取對視障按摩師的紓困協助，協助視障按摩師及店家度過疫情難關，目前至少有430名視障按摩師獲得幫助。

近期提倡防疫新生活運動，市府輔導轄內按摩據點持續執行來客實名制登記，落實按摩師戴口罩、勤洗手，店內時常清潔消毒，打造安心按摩環境。

市府領先全國首創「視障按摩據點評鑑機制」，依照視障按摩據點的環境、設備、清潔和服務創新等10大面向進行評分，希望視障按摩業者藉由評鑑來自我檢視，改善經營模式，進而提升競爭力，提供市民朋友優質的放鬆場所，視障按摩行銷活動中獎率，預計消費者每10人就有1人能中獎，民眾可到住家附近通過評鑑的優良視障按摩據點按摩消費。

(中時 )