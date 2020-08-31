汽機車等用路人直行或轉彎時，車輛須距離行人穿越道上的行人至少3公尺距離。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

行人未依規定走行人穿越道，任意穿越馬路，汽機車闖紅燈等，都是此次交通大執法的取締重點項目。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

行人未依規定走行人穿越道，任意穿越馬路，汽機車闖紅燈等，都是此次交通大執法的取締重點項目。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警局配合警政署要求，將於9月1日同步在各大重要路口進行路口安全大執法，其中知名的交通警察嗶嗶哥江敦霖，也將在旭光路口指引、疏導車流，並藉此進行宣導。

彰警交通隊表示，本次主要針對易肇事路口，規劃編排違規攔查勤務，執法重點項目包括「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等。

警方提醒，若汽機車不停等禮讓行人或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，若不禮讓視障人士或導盲犬，處罰還將加倍。汽機車闖紅燈可處1800元以上、5400元以下罰鍰，紅燈右轉處600元以上、1800元以下罰鍰；至於行人未依規定走行人穿越道，或違規闖越道路，可處罰300元罰鍰。

彰化縣警察局統計，今年以來縣內發生的路口交通事故共1萬1872件，占全部交通事故中近5成比例，其中，死亡事故有47件、共造成49人死亡；究其肇因，又以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」次多。

鑒於交岔路口因「車不停讓人」，而造成行人死傷的事故有逐年攀升趨勢，為加強車輛與行人守法觀念，因此進行大執法，提醒用路人都能「路口慢看停、行人優先行」，養成行車多禮讓的習慣。

警方指出，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停讓行人先行，取締原則以汽車距離行人1個車道寬、約3公尺，作為取締認定基準，攔查取締時亦會採全程錄影，呼籲用路人確實遵守道路交通規則，共同維護道路交通安全。

(中時 )