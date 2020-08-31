梅莎颱風如明天過後？！ 戴立綱駁斥：小貓都變老虎

「梅莎」颱風從今天下半天至明天(9月1日)上半天的位置是相對最接近臺灣，而是否會發布海上颱風警報？氣象局表示，颱風中心位置最接近台灣近海時約400至500公里左右，除非路徑大幅往西偏移，因此海警發布機率相對偏低。

氣象主播戴立綱接受《中時新聞網》表示，梅莎颱風距離台灣還有600公里外，之後就一路往北走。目前這個颱風，它的中心風速會再增強，已經到了中度颱風的上限，暴風半徑是220公里，正在石垣宮古島附近的南邊海域，逐漸地往北走。目前梅莎颱風以每小時時速30公里的速度，朝著一個北北西的方向移動，明天通過琉球群島之後，逐漸地進入東海，而颱風的強度還會增強到強烈颱風，之後會通過韓國釜山，再加速往北移動，所以對台灣沒有影響。明天(9月1日)的天氣，隨著西北風進來，台北反而溫度會略降一點，雨的部分只剩下迎風面的北部海岸線有點短暫雨，中南部風場吹著有點西北風，也不會下雨，山區則會有一點西北雨。

梅莎颱風如明天過後？！ 戴立綱駁斥：小貓都變老虎

上一回因為季風水氣進來，使得南高屏三個地方出現大雨甚至淹水的狀況，但目前看起來沒有像上回大麼大的雨量，整個季風水氣並沒有帶進來，到了周末大概短暫降雨的狀況會減少，天氣就會開始逐漸好轉。

(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)