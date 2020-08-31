9／1全國路口安全大執法，其中九份將針對車不讓人來加強取締。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

交通部與內政部規劃，將從9月1日起實施全國同步「路口安全大執法」，盼藉由強力執法手段，提升用路人守法觀念，以維護道路交通安全，對此，新北知名景點九份，因山區道路狹隘，常發生人車爭道的情況，瑞芳警分局表示，已將該處列為重點執法路段，每日編排交通崗，希望透過交通疏導及加強違規告發，讓行人能有安全道路。

瑞芳警分局交通組長黃啟峯表示，為了遊客的安全，這次取締的重點在「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」，請到訪旅客務必遵守交通規則。

黃啟峯指出，根據道路交通管理處罰條例，「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，罰鍰都是新臺幣1,200元至3,600元，「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」罰600元至5,400元，行人未依規定穿越道路罰鍰300元。

(中時 )