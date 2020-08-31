上周五美股道瓊指數終於收復今年以來的跌幅，標普500指數首度收在3500點之上，那斯達克指數則再創歷史新高，受此激勵，周一香港股市早盤一度大漲逾1.6%，惟受到中國8月官方製造業PMI不如預期，以及媒體報導中印邊境再度爆發衝突影響，午後港股急轉直下，終場恆生指數收跌0.96%，為25177.05點。國企股(H股)收跌1.88%，為9991.48點，失守萬點大關。

聯通下跌4%，在藍籌股中表現最差。吉利漲4.1%，在藍籌股中漲幅領先。

恆生科技股漲跌分歧，比亞迪電子暴漲11%，微盟漲5%，小米漲逾4%。金山軟件重挫6%，網龍跌逾5%，美團與中芯均跌逾6%。

4大內銀的不良貸款率與餘額雙升，引發投資人對其資產品質惡化的擔憂，銀行股湧現賣壓，郵儲銀行暴跌8.5%，交通銀行、工商銀行、農業銀行、招商銀行均跌逾3%。

(時報資訊)