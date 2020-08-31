為傳遞有別傳統的餐酒體驗，臺灣朝日啤酒股份有限公司旗下品牌「Asahi SUPER DRY」，在台北市信義區以新日式概念的前衛風格，打造為期34天的「Asahi SUPER DRY 辛口迴轉餐酒限定店」，並邀請台北「VG Taipe」與屏東「AKAME」姊妹餐飲品牌「MATHARIRI」大廚為新餐廳設計前衛下酒料理，新餐廳9/1日正式開幕，首輪餐期訂位已全數完售，成為信義區當紅餐飲熱點。

Asahi品牌總監林璟薇表示，Asahi SUPER DRY今年將標籤由「生」版換成「辛口KARAKUCHI」版本，「其實辛口KARAKUCHI從品牌誕生至今，一直都是Asahi SUPER DRY獨有的風味特色」。她說，Asahi SUPER DRY是世界上第一支訴求辛口風味的啤酒，辛口KARAKUCHI一詞來自日本清酒，代表洗鍊不甜膩的口感，與爽口、乾淨、純粹的尾韻，尤其適合搭配重口味餐點，只要一飲Asahi SUPER DRY就可以一鍵清除口中殘留的食物餘味，完美呼應此次活動的標語：從「辛」開始吧，是最適合佐餐暢飲的啤酒。希望透過這次的活動讓台灣的消費者更了解辛口KARAKUCHI風味，以及啤酒餐搭的完美建議。

Asahi SUPER DRY 辛口迴轉餐酒限定店主要提供三款啤酒，經典的黃啤、濃醇的黑啤與限定版的黑白配，售價均為內用160元（420ml），外帶100元（280ml）。

Asahi SUPER DRY與台灣南北兩家排隊餐廳合作，隱身都會中的前衛人氣餐飲品牌VG Taipei，以及山野間最性格餐廳AKAME即將開幕的最新姊妹店MATHARIRI，並由號稱南台灣最難訂位的餐廳AKAME主廚彭天恩擔任菜單監修，共同推出專為Asahi SUPER DRY 獨門設計的下酒料理。本次菜單將主廚們各自擅長的料理方式結合台灣在地食材，透過山派海派的主題，以各種料理滋味，搭配Asahi SUPER DRY碰撞出更多驚豔的可能。

(工商 )