香港女星張柏芝自2012年與謝霆鋒離婚後，感情世界成謎，不過她卻在2018年無預警產下兒子Marcus，張柏芝至今都沒有曝光「精主」的身分，但在她日前的工作花絮影片中，纖細的張柏芝卻是小腹明顯隆起，引發外界好奇她是否懷上第4胎，對此，張柏芝稍早則發文正面回應。

單身的張柏芝育有3個兒子。（圖／本報系資料照片）

張柏芝日前在IG曝光工作花絮影片，一項四肢纖細的她，小腹卻異常隆起，尤其是張柏芝一個轉身動作，讓她的凸肚更加明顯，也引發外界好奇張柏芝是否懷上第4胎。

對此，張柏芝稍早則在IG上傳影片強調，她沒有懷孕，將來也不會有，張柏芝並表示，她稍早在商場逛街時，身上有綁育兒帶，張柏芝就以此提出看法表示，如果是懷孕就不可能會綁育兒帶，而柏芝也提到，她有3個兒子就已經足夠了「真的夠啦，不生啦」。

其實張柏芝在前年底無預警產下第三胎時，就震驚各界，加上她閉口不談生父的身分，也引發外界瘋猜「精主」是誰，65歲新加坡餐飲業富豪、大她12歲的大陸富豪等人都遭點名，張柏芝工作室事後也跳出來撇謠言，並強調未來不會再回應這件事。

(中時新聞網)