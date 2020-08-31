香港女星張柏芝自2012年與謝霆鋒離婚後，感情世界成謎，不過她卻在2018年無預警產下兒子Marcus，張柏芝至今都沒有曝光「精主」的身分，但在她日前的工作花絮影片中，纖細的張柏芝卻是小腹明顯隆起，引發外界好奇她是否懷上第4胎，對此，張柏芝稍早則發文正面回應。
張柏芝日前在IG曝光工作花絮影片，一項四肢纖細的她，小腹卻異常隆起，尤其是張柏芝一個轉身動作，讓她的凸肚更加明顯，也引發外界好奇張柏芝是否懷上第4胎。
對此，張柏芝稍早則在IG上傳影片強調，她沒有懷孕，將來也不會有，張柏芝並表示，她稍早在商場逛街時，身上有綁育兒帶，張柏芝就以此提出看法表示，如果是懷孕就不可能會綁育兒帶，而柏芝也提到，她有3個兒子就已經足夠了「真的夠啦，不生啦」。
其實張柏芝在前年底無預警產下第三胎時，就震驚各界，加上她閉口不談生父的身分，也引發外界瘋猜「精主」是誰，65歲新加坡餐飲業富豪、大她12歲的大陸富豪等人都遭點名，張柏芝工作室事後也跳出來撇謠言，並強調未來不會再回應這件事。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。