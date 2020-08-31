科技部長吳政忠今天下午與媒體茶敘時表示，科技部、經濟部及國發會已進行整合，各項新創事業從萌芽、募資到上市上櫃，都可以提供完善、無縫接軌的服務，預計未來10年內，台灣將成國際新創的重要的基地。

吳政忠表示，現在許多部會都有新創基地，另外還有一些小的加速器，近幾個月來，國發會、經濟部及科技部進行有系統盤整後，國外人士若想看台灣的新創資料或基地，可以看到全國完整的內容，而不是散落在各部會。

吳政忠說，新創非常辛苦，從學校和業界進行產學合作開始，一個想法在那時候萌芽，之後科技部加創計畫來支持，然後種子基金、天使基金加入，再進行A輪、B輪及C輪募資，直到上市上櫃，整個過程，政府都已建立好完善的協助機制。

吳政忠表示，在新創過程中，科技部負責前端關於引進種子基金或天使基金，之後經濟部、國發會陸續接手，讓新創事業得以到上市或上櫃。他認為，在2030年前，台灣將成為國際新創的重要基地。

在防疫方面的投入，吳政忠說，已投入3.1億元，支持5所大學成立防疫科技中心。他強調，「防疫不是有事才做」，2003年SARS發生後，政府就陸續招募了400個團隊，包括建立基礎設施、人才訓練及培育防疫醫生等，一旦疫情爆發時，這些準備就快速集結，發揮力量。

此外，目前捷克團正在台灣訪問，也將拜會吳政忠。吳政忠表示，未來將與捷克在生醫機械、航太及人才等方面進行更密切的合作。

(中時 )