台海與南海近期被許多專家視為，可能爆發衝突的2大熱點，大陸解放軍、美軍機、軍軍艦更不時行經台海周邊，解放軍更在密集在8、9月舉行多場軍演，總統蔡英文日前表示「擔心軍演會擦槍走火」。對此，一份多達5.5萬人投票的網路投票也曝光。

蔡英文總統27日應澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」邀請，於「ASPI印太領袖對話」發表視訊演說，被問到「兩岸爆發衝突的可能性」，她表示，各方必需審慎約束，才能避免兩岸爆發衝突；「區域軍事活動日益增加，我們擔心會擦槍走火」。

國防部今(31日)公布「109年中共軍力報告書」首度証實，大陸解放軍每天派遣海空軍機艦在海峽中線以西，進行例行性海峽巡弋任務，近期美軍聯合盟邦擴大在東海、臺海及南海地區機、艦巡弋力度，共軍並依「逢艦必跟、逢機必查」方式，採對等兵力及分區接力方式執行跟監警戒任務，報告並指出，共軍通資電作戰，已初具癱瘓台灣防空、制海能力。

網路媒體《YAHOO》近日也對「蔡總統談共軍軍演『擔心會擦槍走火』，你擔不擔心？」，進行網路投票，投票時間為8月28日至9月2日，截至下午5點出稿為止，已有5萬5千多人投票，回答「非常擔心的佔33.9%」、「還算擔心的佔27.6%」，「不太擔心的佔17.1%」、「非常不擔心的佔9%」，「不知道、沒意見的佔12.4%」。

會擔心大陸解放軍軍演擦槍走火嗎？YAOO舉行網路投票調查。(圖/翻攝自 YAHOO)

此外，投票也針對「兩岸若發生軍事衝突，你認為美國會不會援助台灣？」進行調查，認為「一定會，佔8.2%」、「應該會，佔25.9%」、「應該不會，佔23.2%」、「一定不會，佔27.4%」、「不知道、沒意見，佔15.3%」。

台海開戰美軍會幫台灣嗎？YAOO舉行網路投票調查。(圖/翻攝自 YAHOO)

(中時新聞網)