桃園市議會31日不分藍綠皆對中央開放美豬開槍，國民黨籍市議員林政賢怒言「瘦肉精進口那天就是蔡英文下台那天」，並指稱民進黨為了自身利益出賣國人健康。就連民進黨籍市議員林俐玲都質疑政府該如何百分之百稽查。

市議員牛煦庭怒喊「政府就是先搞再說」，指控政府作為如同「事後避孕藥」，開放美豬進口後再想配套措施，這跟讓別人懷孕了再來吃避孕藥有何不同。

市議員舒翠玲向蔡英文喊話「你必須承認你做錯了」，要求民進黨須公開道歉。前總統馬英九為了國家利益開放美豬美牛時，民進黨極力抗議，認為馬英九為了利益出賣國人健康。如今蔡英文卻開放美豬進口，是否承認當初是為了選票不顧國家利益「為反對而反對」。

舒翠玲提到，桃園市農業局不停聲稱學校團膳皆會使用國產豬，但最重要的並不是學校而是外食族，政府該如何把關小吃店、自助餐不使用含有瘦肉精的豬肉，直言民進黨再怎麼自圓其說都很難說服人。

市議員褚春來說，萊克多巴胺曾用於人類氣喘用藥，失敗後才作為瘦肉精。口蹄疫已經讓台灣豬無法出口20幾年了，現在瘦肉精又要導致台灣無法和世界接軌。雖然政府成立了100億基金，但該基金是否為人民的納稅錢，同時，這100億並不能確切輔導養豬戶，反而會讓台灣的養豬戶也為瘦肉精淪陷。

市議員徐玉樹抨擊，副總統賴清德擔任台南市長時，口口聲聲說「如果為了當總統要以犧牲人民健康作為交換條件，乾脆不要當罷了」，如今民進黨卻大改前非，指稱蔡英文應比照日本天皇戰敗後「切腹自盡」。他提議，應先由民進黨執政的縣市及各民進黨員優先「品嚐」美豬的美味。

市議員張桂綿質疑，政府的100億基金是否為人民的納稅錢，稱「挖東牆補西牆」不是正確的決定，且這並非短期的政策，呼籲政府須考量長期效益。

(中時 )