日本女星階戶瑠李今（31日）所屬事務所突然公佈死訊，享年31歲。階戶瑠李生前演出《半澤直樹2》，該集在本月16日才剛播出，階戶瑠李在戲中扮演洩密社長的情婦角色獲得廣大迴響，與男主角堺雅人也有對手戲，一度成為話題焦點。

階戶瑠李來自北海道，10年前出道曾以水着偶像身份發展，參演過不少劇集及電影，包括《娼年》、《AV帝王》及《半澤直樹2》等，階戶瑠李在《AV帝王》中扮演山田孝之的老婆，表現亮眼。

階戶瑠李3日前仍有更新IG，據悉近日卻健康急轉直下，經紀公司聲明指出，階戸瑠李因為疾病驟逝，病名則未公開，噩耗震驚日本演藝圈。而根據家屬意願，階戶瑠李的喪禮和告別式將不公開，只有家屬參加。

其實外型亮麗的階戶瑠李是才女一枚，她從小就學劍道，階戶瑠李高中時和同學合組樂團擔任鼓手，同時，階戶瑠李還是出身自日本名校上智大學，樂於分享日常的她，在網上發文都正常，沒有看出異狀，未料今卻傳出死訊，階戶瑠李驟逝消息一出，更是讓外界都無法相信。

(中時 )