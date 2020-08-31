2020年環法自由車賽第2站在風光明媚的法國地中海度假勝地尼斯（Nice）進行，法國好手阿拉菲利普（Julian Alaphilippe）在比賽尾聲衝刺，幫助自己穿上代表領先的黃衫，賽後他心情激動地分享驅策自己前進的動力。

阿拉菲利普在通過終點線時親吻手指，伸手舉向天空、落下喜悅淚水，這個舉動是為了向他今年6月過是的父親致敬，在頒獎台他相當激動，並表示：「我承諾自己一定要為父親贏一次，在環法之前我今年一勝都還沒拿過，今年又遇到新冠肺炎疫情，在這艱難的情況下我還是保持非常嚴格的訓練，好不容易撐過這些考驗，我一定要把這一勝獻給父親。」

阿拉菲立普將黃衫喜悅分享給今年6月過世的父親。（美聯社）

這一站的勝利，是阿拉菲利普在4場巡迴賽的第5座分站冠軍，加上紀念亡父，對他而言意義非常重大，他並說：「黃衫是值得尊敬的，我想守護這份榮耀。」

阿拉菲利普能夠獲勝也須靠團隊協助，他說：「我要求車隊一起更加努力，沒有太多競爭者在上一次攀登後離開，我必須傾注所有去奮鬥，我也沒什麼好失去的，就是全力拚，這是我很需要的一勝，黃衫則是像蛋糕上錦上添花的糖霜。」隊友德夫寧（Dries Devenyns）補充：「最後500公尺我停在路邊，透過觀眾手機欣賞比賽，當阿拉菲利普獲勝時我高聲歡呼，上季他有過兩周黃衫席次，現在我們要再來挑戰一次，要盡力保護這件黃衫。」

目前阿拉菲立普總時間領先暫居第2的英國籍車手葉慈（Adam Yates）4秒，瑞士車手希爾斯奇（Marc Hirschi）則以7秒之差暫居第3，下一站將從尼斯到另一個法國東南方城市錫斯特龍（Sisteron）。

(中時 )