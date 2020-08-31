台1線路竹段的拓寬已經延宕30年，工程拆遷將影響355戶的民宅，沿線的住戶反彈聲量大，不過，近來要求拓寬的聲量高漲，民進黨立委邱志偉在與公路總局研商後，要求公路總局加快路竹段的拓寬工程，目標在6年內完工通車。

台1線路竹段是連接高雄市岡山區與湖內區的要道。公路總局日前在路竹區舉辦兩場次的說明會，針對拓寬工程向沿線住戶及民眾說明，會中雖然也有許多住戶反對拆遷，但相較於4年前說明會的激烈陳抗，這次氣氛已經和平緩和許多，也有許多贊成拓寬的民眾發聲。

公路總局指出，這次拓寬範圍由台1線350.3公里拓寬至354公里，全長3.7公里，絕大部分屬於路竹都市計畫區內，原路幅24公尺，拓寬後為40公尺的車道，初步統計拓寬受影響的建物共有280棟，另外還有臨時建物約75棟，合計約355棟。

邱志偉表示，隨著岡山、橋頭、湖內北端台1線拓寬工程完工，湖內南端也已經展開徵收作業，預計明年拓寬工程開工，北高雄就剩路竹段未完成拓寬，歷經長時間的抗爭後，路竹台1線顯得路幅狹窄、沿線的店面蕭條，發展嚴重受限，因此，地方民眾希望拓寬的聲音已經大幅提高。

此外，路竹段拓寬還攸關高雄捷運紅線往北延伸，未來將與台南捷運連接，邱志偉說，工程已經不能再耽擱，雖然沿線住戶受到拆遷的損失，但請公路總局在合情、合理及合法的前提下從優補償，讓工程可以順利進行，以利地方發展。

(中時 )