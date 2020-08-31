台南市新化消防分隊30日剛完成中元普渡拜拜，消防隊員對好兄弟抱持敬畏之心。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

農曆7月鬼門開，台南市特搜隊員每逢鬼月出勤，等於與「抓交替」的好兄弟搶生命，資深隊員在每次救難成功後，都會默念請對方包函，慎重者還會在現場燒金紙賠罪。

台南市特搜分隊長鄭明華從基層救難作起，已有30年資歷，每逢鬼月出勤，尤其是救溺勤務，成功救人固然開心，也代表與「抓交替」等候投胎的好兄弟作對，他在勤務後都會在現場念念有詞，向好兄弟們表達歉意。

擔任消防隊員救人無數，理應積不少陰德，卻常有消防隊員在勤務中出意外，輕則身體不適，重則意外犧牲生命。

鄭明華身為特搜隊員，有過數十年城市救難資歷，包括平時水中救溺、2016年的台南維冠金龍大樓搜救，2018年花蓮0206震災搜救，一生從鬼門關前搶回不少生命。

他提起，曾有參與勤務的義消人員，現場發現上吊的死者，卻脫口而出「味道好臭」，事後還到廟裡拜拜求平安。在救溺的時候，若找不到人，常會在岸邊燒金紙或者吊起死者衣物，經常就會發現受難者。

鄭明華曾經在火場上要搬出斷氣的死者，發現對方身體異常僵硬，他向大體默念「放輕鬆點，讓我扛你出去」，果然比較順利。

面對鬼月救難勤務，鄭明華不敢鐵齒，在每次出勤後，都會默念「不好意思」向好兄弟「致意」一番。

鄭明華表示，有些資深的隊員，在鬼月每次救難勤務結束後，還會慎重的在現場焚燒一些金紙，告知身為公務員，救人行動是因勤務在身，請好兄弟包函。

(中時 )