蔡英文總統28日宣布，將開放含「萊克多巴胺」美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，金門縣議會今（31日）反彈、力挺縣府訂定自治條例全面禁止進口，對此，連江縣長劉增應表示，縣府早有「零檢出」自治條例，待中央規範出爐再行評估、研議。

劉增應指出，連江縣自治條例中規範零檢出「萊克多巴胺」，目前尚未收到中央的相關規範，至於是否開放美豬需進一步評估、研議。他也提及，連江縣內也有縣內的養豬場，但豬隻大多仍需依靠台灣運補，縣內無法自產自足。

此外，關於營養午餐部分，劉增應強調，依據交育部規範全面使用台灣豬作為食材，杜絕美豬進入校園，保障孩童健康。

針對美豬、美牛將於明年元旦大舉攻台一事，金門縣長楊鎮浯30日在臉書以「昨非不會變成今是」8字痛批蔡英文總統和民進黨立場反覆、變來變去，置國人健康於不顧。他強調，他從擔任立委到地方行政首長，立場從來都很清楚，即堅持守護國人及金門鄉親健康，反對含瘦肉精（萊克多巴胺）的美國豬進口。

(中時 )