又有熱帶性低氣壓生成，氣象局表示，今（31）日下午2點熱帶性低氣壓TD12生成，未來24小時內有機會成為颱風「海神」。臉書專頁《天氣風險》則提到，預報顯示，海神和梅莎一樣會發展成又強又大的颱風。

氣象局說明，熱帶性低氣壓未來路徑會往日本移動，對台灣不會有影響。目前距離台灣東邊約2500公里，未來將朝西北前進，移動速度不快，大概要到周五才會明顯往北、朝日本移動。

海神颱風恐在明天生成。（摘自臉書天氣風險 WeatherRisk）

臉書專頁《天氣風險》也提到，太平洋高壓位在退縮的周期，遠洋又悄悄的冒出了一顆熱帶性低氣壓，在未來24小時內有機會發展為第10號颱風「海神」；和梅莎一樣，海神颱風在預報中也會發展為又強又大的颱風，在周末會對日本產生威脅。

臉書專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，海神颱風即將形成，位於關島北方海面，兩三天後也會是個大颱風，預估會北轉，周末直衝日本、朝鮮半島。由於梅莎跟海神各自有導引力量，並不會產生藤原（雙颱）效應。

氣象專家吳德榮日前也在《三立準氣象· 老大洩天機》指出，各國模式模擬顯示，下半周日本南方海面另有熱帶擾動發展成颱，將直接侵襲日本，須持續觀察。

(中時新聞網)