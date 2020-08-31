根據今(31)日下午14時日本氣象廳的預報，日本東南方有一熱帶性低氣壓(TD12)形成，預計未來24小時之內會增強為今年第10號颱風「海神」，目前位置在關島北方，距離台灣相對位置為東方2500公里海面上，雖然短時間內有往西移動趨勢，但未來路徑還是會往日本前進，預計下周日(6)影響日本本島，對台灣無直接影響。

至於中颱梅沙，氣象局預報員李孟軒表示，未來24小時以內有機會達到中颱上限，雖然目前環境較不利其發展，但還是有可能今晚就會增強到中颱上限及強颱下限，今夜到明(1)日早上最為接近台灣，明天白天將穿越琉球群島往朝鮮半島前進，發布海警機率並不高。

李孟軒指出，受颱風外圍環流影響，今天到明天上半天北部、東北部都有間歇性降雨，一直到明天下午降雨將轉為趨緩，中南部地區則以午後雷陣雨為主。

另外稍早氣象局針對台南市發布豪雨特報，台南市3小時累積雨量達105毫米，已達到豪雨標準，而金門測站今天測得39.1度高溫，追平創站以來最高溫。

(中時 )