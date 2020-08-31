捷克參議院議長韋德齊率團訪台，隨團的捷克首都布拉格市長賀吉普昨天深夜在臉書透露，此行將和中華航空洽談台捷直航班機事宜。華航今天已與訪團洽商，並承諾會積極評估往返布拉格航線。

賀吉普在臉書發文表示，他跟隨捷克議長韋德齊率領的訪問團抵達台灣，預計6天當中，將有繁忙的活動行程。

他貼出外交部長吳釗燮接見訪團成員的照片，並表示，接下來這幾天將是行程滿檔，包括參與台捷經貿投資論壇、與台灣電子設備廠商的媒合會，了解布拉格在這個生產鏈的結構中能否占有一席之地，不致錯過這班產業列車，並出席在政大舉行的座談會，以及在台捷克人社群舉辦會議。

他也提到，此行還將與中華航空董事長謝世謙洽談，希望能促成台北與布拉格的直航班機，「我們相信這可以解決」，訪問團也將拜會蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，還有台北市長柯文哲，因為台北是布拉格的姊妹市。

據了解，華航董事長謝世謙今天已與捷克參議院議長韋德齊率領的訪問團隊進行交流，華航在會中表示，會針對雙方市場發展和全球航網布局，以及新冠肺炎後的疫情狀況，待整體航空市場復甦後，積極評估台北往返布拉格航線。

(中時 )