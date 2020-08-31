俄羅斯摔角世界冠軍歡欣喜地迎娶了富家千金當老婆，沒想到在500名賓客的婚宴上，賓客們竟收到這位嬌妻是60多歲億萬富翁的情婦簡訊，甚至還從事過伴遊女郎的工作，簡訊同時附上新娘過去曾經拍攝的情色影片，讓新郎超崩潰。

根據《太陽報》報導，這位世界冠軍佐貝克（Zorbek Sidkov）在高加索地區，舉辦了一場傳統奧塞提亞（Ossetia）婚禮，迎娶嬌妻麥迪娜（Madina Pliyeva），多達500名賓客前往祝賀，現場的禮物價值甚至超過8萬英鎊，大約是新台幣313萬元。不過就在婚禮隔天，這些賓客的手機卻是不停作響，原來他們收到新娘的猥褻影片和暴露艷照。

俄羅斯摔角世界冠軍迎娶富家千金當老婆，沒想到新娘過去曾經拍攝情色影片，讓新郎超崩潰。（圖／翻攝自The Sun Twitter）

24歲的佐貝克當場綠光罩頂，甚至氣憤的抓著麥迪娜的頭髮逼問，同時取消這場婚禮，獨留麥迪娜在婚宴現場哭泣。根據報導，24歲的佐貝克2018年、2019年曾獲得世界冠軍，原本要代表俄羅斯參加2020年奧運，但因新冠肺炎疫情延期賽事。佐貝克對於妻子的行為相當詫異，在友人陪同下「恢復清醒，不要魯莽行事」，這起事件曝光除了早成這對新人伴不成婚禮，新娘的父親更是當場心臟病發。

不過新娘的友人替麥迪娜喊冤，指出佐貝克4月底才認識麥迪娜，不了解她的過去。麥迪娜的友人提到，麥迪娜曾經愛上一名已婚男子，一些朋友也知情，但那是3年前的事了，估計外流的影片也是3年前所拍攝。

有消息透露，麥迪娜的影片會曝光，是因為富翁的正宮發現這些私密內容，盛怒之下故意在麥迪娜的婚禮上寄出這些影片和照片。報導指出，這名億萬富翁名列《富比士》的俄羅斯富豪排行榜，目前並未對這起事件回應，但有消息指出，在這場悲劇婚禮之後，他向麥迪娜提供了一間莫斯科豪華公寓暫時棲身、避避風頭。

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(中時新聞網)